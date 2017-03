Mesmo com alta do desemprego, Bolsa Família reduz 485 mil beneficiários em 3 anos Com três filhos, Jéssica da Silva, 23, vive em uma pequena casa feita com pedaços de madeira e lona, na favela do Dique Estrada, periferia de Maceió. No começo de…

Dilma diz que declarações de Odebrecht são mentirosas e fala em divulgação seletiva A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou, por meio de nota enviada à imprensa, serem mentirosas as declarações a seu respeito dadas pelo empresário Marcelo Odebrecht à Justiça Eleitoral durante depoimento na…

Laudo aponta que maior obra do Minha Casa, Minha Vida tem 4.000 pessoas em risco Em Manaus, o maior conjunto habitacional construído pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, tem ao menos pessoas vivendo em situação de risco crítico. A conclusão está em…

GOL anuncia tarifas aéreas mais baratas para quem não despachar bagagem A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta quarta-feira (1º) uma classe tarifária mais barata para quem não despachar bagagens. Segundo a companhia aérea, em breve os clientes poderão optar por contratar…

Matupi quer providências de melhorias na BR 230, que vive abandono e descaso por parte do DNIT A cada dia que passa mais se agrava a situação de trafegabilidade via BR 230 – Transamazônica no trecho que corresponde: Humaitá, Distrito de Santo Antonio do Matupi – Km…